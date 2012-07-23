Львівська залізниця у ІІ кварталі збільшила чистий прибуток на 88%

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» у другому кварталі 2012 року збільшило чистий прибуток на 88,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 139,285 млн грн.

Про це Львівська залізниця повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2012 року Львівська залізниця збільшила чистий прибуток у 8 разів - до 87,17 млн грн.

У січні 2012 року Львівська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 75 млн доларів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій. Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% в порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн пасажирів. Перевезення вантажів у 2011 році зросли на 12,3% в порівнянні з 2010 роком - до 23,07 млн тонн.