Азаров вимагає посилити контроль за безпекою на дорогах

Прем'єр-міністр України Микола Азаров поставив вимогу напрацювати механізм посилення контролю за безпекою на дорогах.

Відповідне доручення було дано сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За дорученням голови уряду впродовж двох тижнів має бути опрацьоване питання підвищення безпеки на дорогах та надані конкретні пропозиції на розгляд Кабінету міністрів.

М.Азаров наголосив на необхідності посилення відповідальності пасажирських перевізників, у першу чергу тих, що здійснюють нерегулярні рейси, а також вивчити питання доцільності таких поїздок у нічний час.

«Я очікую на чіткі пропозиції. До їхнього напрацювання повинні долучитися всі. Якщо потрібно десь посилити контроль – пропонуйте», - зазначив М.Азаров.

До виконання відповідного доручення, окрім Міністерства інфраструктури, мають долучитися практично всі зацікавлені міністерства та відомства.