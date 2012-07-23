Придніпровська залізниця скасувала тендер на залучення 80 млн доларів кредиту

Придніпровська залізниця скасувала тендер на залучення довгострокового кредиту терміном на 3 роки на 80 млн доларів.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, розкриття тендерних пропозицій було заплановано на 31 травня 2012 року. Тендер був відмінений, бо на торги подали менше двох пропозицій.

Нагадаємо, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн тонн.