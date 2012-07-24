На ПЗ за 6 місяців за порушення правил перевезення звільнили 44 працівники

На Придніпровській залізниці за 6 місяців 2012 року за порушення правил перевезень пасажирів і багажу звільнені 44 працівники. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

Під час перевірок потягів формування Придніпровської магістралі було виявлено 443 випадки порушення працівниками бригад потягів правил перевезень пасажирів і багажу.

Окрім звільнень до порушників були застосовані інші заходи покарання - 26 залізничників переведені на іншу посаду, 177 оголошена догана, 77 - позбавлені премії.

За інформацією прес-центру, з 26 грудня 2011 року на Придніпровській залізниці діє внутрішньовідомча "гаряча" лінія пасажирської служби, на яку може подзвонити будь-який співробітник депо або вокзалу і повідомити про випадки зловживання службовим становищем, корупційні або протиправні дії з боку свого керівництва, порушення особистих прав і інтересів.

Довідка УНІАН. До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), 248 станцій, загальна кількість працівників понад 61 тис.осіб.