Розвідка ЄВРО: закордонні авіакомпанії заходять на посадку в Україні

Державіаслужба днями потішила: у першому півріччі 2012 року в Україну зайшли 5 нових авіакомпаній, а пасажирські авіаперевезення за 6 місяців виросли приблизно на 11% - до майже 3,5 млн пасажирів. Такий "прорив" став можливий багато в чому завдяки проведенню Євро- 2012, втім факт залишається фактом - українці стали літати більше. Особливо - за кордон на літаках іноземних авіакомпаній.

Хто везе - на того і вантажать

За даними Державіаслужби, у січні-червні 2012 року в українському небі літали 40 українських авіакомпаній, з них перевезенням пасажирів займалися 29 авіаперевізників.

Перевезенням пасажирів регулярними рейсами на міжнародних авіалініях займаються всього 9 авіакомпаній, на внутрішніх - 10.

При цьому, відомство зазначає, що 75% перевезень виконали "монополісти" - МАУ і "Аеросвіт". Така частка двох авіакомпаній залишається стабільною вже досить тривалий час. Як показала практика, процеси, які відбуваються у повітряному просторі України, іноземних авіаперевізників не принаджують - в Україну починають літати швидше з вимушеної необхідності і дуже обмежено, ніж тому, що напрямок є вигідним.

Державіаслужба офіційно повідомила, що в січні-червні 2012 року в Україну прийшли 5 нових авіакомпаній - Hamburg Airways, Norwegian Air Shuttle, Euro Lot, Grozny Avia, Yamal Airlines.

Прихід нових перевізників досить активний, але необхідно брати до уваги їх специфіку. Так, наприклад, у повітряному парку авіакомпанії Grozny Avia - 4 літаки RA – 42542 (модифікований Як- 42), середній вік яких - більше 24 років. Компанія літає на двох напрямах - з Грозного в Москву і з Грозного в Київ.

Основні напрями маршрутів авікомпанії Yamal Airlines пов'язують промислові центри півночі Росії (Новий Уренгой, Салехард, Надим, Новосибірськ, Тюмень та інші) з Москвою і російськими ж курортами (Геленджик, Анапа, Сочі). Від недавнього часу в маршрути Yamal Airlines зав'язують Київ з російською Тюменню і Уфою, а Львів - з Москвою. Флот компанії складають 24 судна, у тому числі 8 Bouing - 737, 4 Airbus - 320, 7 Bombardir, хоча ще у кінці 2011 року Yamal Airlines експлуатував і Ту- 134, і Як- 40.

У той же час, європейські авіакомпанії, які б засвідчили, що в Україну літати можна і треба, заходять до нас з обережністю.

Так, польська Euro Lot пов'язала Львів з польськими Краковом і Вроцлавом, і поки про плани збільшення маршрутів в Україну компанія не заявляє. Німецька авіакомпанія Hamburg Airways, яка спеціалізувалася на чартерних перевезеннях, з квітня почала виконання регулярних рейсів з Гамбурга в Київ двічі на тиждень. Бюджетні авіалінії з Осло Norwegian Air Shuttle поки пов'язують тільки Київ і Осло.

Водночас, масового заходу в Україну європейських лоукостерів так і не сталося, незважаючи готовність української влади надати їм преференції і знижки на обслуговування в українських аеропортах. Громадян України Мінінфраструктури кілька разів повідомляло про переговори з іспанськими, італійськими і британськими бюджетними авіакомпаніями. Обіцяний ірландський Ryanair теж поки не включив українські аеропорти у свою мережу.

Утім, влада була передбачлива і попереджала, що перешкодою для хорошого пасажиропотоку є візовий режим. Мовляв, поки Європа не почне пускати українських громадян до себе, очікувати збільшення кількості операторів на повітряних лініях не варто. Певний сенс у такому попередженні, безумовно, є, але влада забуває і про платоспроможний попит, який формують українські пасажири. На думку експертів, літати в Україну європейським авіаперевізникам просто невигідно. Достатнього для окупності маршрутів в Україну попиту з боку європейців немає, а українці дозволити собі подорожі на літаках не можуть - на сьогодні навіть у відпустку за кордон українські громадяни все більше вирушають на автобусах.

Аеропорти "розкотили" злітні смуги

Під знаком Євро- 2012 оновилися і аеропорти, у першу чергу в містах, де проводилися матчі. Сучасні навороти тепер можна буде використати і для прийому міжнародних рейсів, і для активнішого розвитку внутрішніх авіаперевезень.

Внутрішні авіалінії на сьогодні пов'язують між собою всього 13 міст України. Причому переважно напрямки йдуть у столицю - знайти рейс, наприклад, з Миколаєва у Львів неможливо. Водночас, маршрутна мережа з українських аеропортів за кордон постійно росте. Так за січень-червень 2012 року тільки авіакомпанії запропонували пасажирам 8 нових маршрутів, втім, вони - досить традиційні. З Києва тепер можна долетіти в Манчестер, Багдад, Караганду, Мурманськ, Ростов на Дону і Сочі, з Сімферополя - в Санкт-Петербург, з Харкова - в Тель-Авів.

Але можна очікувати, що після масованої підготовки до Євро-2012 українські аеропорти все ж таки залучать іноземних перевізників. На користь такого припущення говорить і той факт, що в першому півріччі 2012 року пасажиропотік виріс не лише в приймаючих ігри чемпіонату містах (Київ, Донецьк, Харків, Львів), але і в інших великих транспортних вузлах України. Так, зокрема, Міжнародний аеропорт "Одеса" в січні-червні збільшив пасажиропотік на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 381,5 тис. пасажирів. Міжнародний аеропорт "Сімферополь" збільшив пасажиропотік на 12% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 370 тис. пасажирів.

У аеропортах, які приймали ігри чемпіонату, пасажиропотік у першому півріччі виріс значніше - до декількох разів. Утім, треба пам'ятати, що усі ці аеропорти пройшли серйозну реконструкцію, а деякі, як, наприклад, аеропорт «Київ» (Жуляни), фактично були відбудовані наново. Тому продемонструвати, наскільки вони можуть бути затребувані, ці аеропорти зможуть тільки починаючи з липня 2012 року, тобто підсумки, що говорять хоч про що-небудь, будуть не раніше, ніж до кінця року.

Весела статистика

За даними Держстату, у січні-червні українські авіакомпанії перевезли 3,46 млн пасажирів - на 10,6% більше, ніж роком раніше. При цьому на регулярних рейсах було перевезено 2,66 млн пасажирів - на 14,8% більше, ніж у першому півріччі 2011 року.

Зростання пасажирських авіаперевезень на міжнародних лініях також склало 14,4%. Утім, на внутрішніх - 15,12%. Всього на внутрішніх авіалініях українські авіакомпанії в першому півріччі перевезли майже 560 тис. пасажирів, у тому числі - 540,8 тис. регулярними рейсами. Порівняно, наприклад, з об'ємом пасажирських перевезень залізниць України, які у січні-червні перевезли 214 млн пасажирів, - результат авіаторів здається мізерним. Водночас, якщо перейти від абсолютних показників до відносних, прогрес є - залізничники у 1 півріччі збільшили пасажирські перевезення всього на 0,7%. Висновок напрошується сам собою: більш платоспроможні пасажири авіатранспорту стали літати більше, а менш платоспроможні пасажири, які користувалися залізницею, кількість подорожей не збільшили.

Середнє завантаження рейсу на внутрішніх лініях склало 60% - на 0,4 пп більше, ніж в першому півріччі минулого року. А ось завантаження рейсів на міжнародних лініях в першому півріччі виросло істотніше - на 3,6 пп і склала 71,4%.

У цілому популярність пасажирського авіатранспорту наочно демонструють криві графіку об'ємів пасажирських перевезень. Так починаючи з післякризового першого півріччя 2009, коли пасажирські авіаперевезення впали на 18%, до сьогоднішнього дня перевезення пасажирів українськими авіакомпаніями виросли на 56,3%. Перевезення на міжнародних лініях за ці 3 роки виросли на 65,2%, а на внутрішніх - всього на 21,8%.

В цілому ж усі ці роки саме авіаперевезення пасажирів демонструють найвищі показники зростання на тлі перевезень іншими видами транспорту. Так, в першому півріччі 2010 року проти аналогічного періоду року 2009, зростання пасажирських авіаперевезень склало 13,8% (перевезено 2,5 млн осіб). Це при тому, що перевезення іншими видами транспорту тоді показали зниження на 1-10%. У першому півріччі вже 2011 року авіаперевезення пасажирів виросли на 23,9% (3,1 млн пас.) порівняно з січнем-червнем 2010 року. У першому півріччі ц.р. динаміка авіаперевезень пасажирів хоч і скоротилася практично удвічі, проте все одно показники демонструють збільшення на 10,6% (3,5 млн пас.). І це також найбільш суттєве зростання серед пасажироперевезень усіма іншими видами транспорту.

Як бачимо, прихід нових зарубіжних авіакомпаній, підготовка вітчизняних аеропортів і бажання українців збільшити швидкість власного життя багато в чому зумовили зростання повітряних пасажироперевезень.

Найближчим часом на розвиток пасажирських авіаперевезень впливатиме суб'єктивний чинник: якщо учасники процессу (авіакомпанії, аеропорти, продавці авіапалива та інші) приймуть психологічно складне рішення обмежити свою норму прибутку, то на ринку з'являться відносно недорогі авіаперельоти.

Утім, щоб прийняти таке рішення, учасникам ринку треба буде домовитися. Враховуючи історію їх взаємовідносин, сподіватися на таку домовленість принаймні наївно. Проте, тут може спрацювати і економічний чинник - інвестори, які вклали гроші в реконструкцію аеропортів, зможуть повернути свої вкладення тільки якщо вартість перельоту знизиться. Але і в цьому випадку інвесторам доведеться "умовляти" постачальників палива і авіакомпанії.

А щоб такі "умовляння" завершилися успішно, владі треба буде виконувати дані в період підготовки до Євро- 2012 обіцянки щодо зниження зборів і обов'язкових платежів.

Анна Левченко (УНІАН)