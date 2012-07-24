ПЗ планує взяти кредит на 350 млн дол. у "Дочірнього банку Сбербанку Росії"

Південна залізниця (ПЗ) має намір взяти довгостроковий кредит строком на 3 роки на суму 350 млн доларів у ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії".

Як повідомляється на сайті держзакупівель, ефективна процентна ставка - 12%.

Дата акцепту - 18 липня, кредитний договір планують підписати до 17 серпня 2012 року.

Повідомляється, що на торги було виставлено лише одну пропозицію.

Нагадаємо, раніше Південна залізниця скасувала тендер на залучення довгострокового кредиту строком на 3 роки на 350 млн доларів через подання на торги менше двох пропозицій.

Крім того, Південна залізниця обрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залізниць нинішньої України.

Залізнична мережа ПЗ розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, а розгорнута довжина головних шляхів - 4000 км.Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів мешканців.

«Дочірній банк Ощадбанку Росії» (м. Київ) зареєстровано у червні 2001 року; він є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (м. Москва).

У 2011 році банк отримав прибуток 257 млн ​​грн проти 1,5 млрд грн збитку в 2010 році.