Крюківський ВБЗ виграв тендер на модернізацію вагонів Київського метро на 1 млрд грн

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ, м. Кременчук Полтавської обл.) виграло тендер на комплексну модернізацію вагонів Київського метрополітену на суму 107,6 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління транспорту та зв'язку КМДА.

За їхніми даними, до 2014 року завод повинен провести комплексну модернізацію 95 вагонів типу "Е" та їх модифікації із впровадженням асинхронного тягового приводу.

Договір укладено 16 липня.

Раніше повідомлялося, що Крюківський вагонзавод спільно з компаніями Mitsubishi (Японія) і Itochu (Японія) має намір модернізувати близько 200 вагонів метро для КП "Київський метрополітен" до кінця 2013 року.

У березні Крюківський вагонобудівний завод завершив сертифікацію поїздів метро з асинхронним приводом.

Нагадаємо, що новий сучасний потяг метро з асинхронним приводом виробництва Крюківського вагонобудівного заводу в кінці червня 2012 року розпочав обкатку в Харківському метро.

За домовленістю з Харківським метрополітеном даний склад пройде обкатку, перевірку всіх систем в роботі і буде введений в дослідну експлуатацію.

Програма дослідної експлуатації запланована до 1 серпня і передбачає роботу з потягом на ремонтних коліях депо, на обкатних ділянках і на головних коліях Олексіївської лінії Харківського метрополітену (без пасажирів).

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських та вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., А пасажирських вагонів - зменшив на 33,3% - до 28 шт.