ПЗЗ у ІІ кварталі подвоїла чистий прибуток

Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-західна залізниця" (ПЗЗ) у ІІ кварталі 2012 року збільшило чистий прибуток у 2,1 разу порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 56,732 млн грн.

Про це ПЗЗ повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2012 року ПЗЗ збільшила чистий прибуток на 46,5% - до 10,306 млн грн.

Нагадаємо, ПЗЗ раніше повідомила про плани випуску євробондів на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південно-західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" є у веденні залізниці.

Південно-західна залізниця займає друге місце за об'ємом перевезень серед шести залізниць України. У загальному об'ємі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року ПЗЗ збільшила чистий прибуток на 47,2% порівняно з 2010 роком - до 128,965 млн грн.