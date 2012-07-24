Збиток ПЗЗ від приміських перевезень зріс на 3%

Збиток Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) за 6 місяців 2012 року від приміських перевезень, в тому числі пасажирів пільгових категорій, за 6 місяців 2012 року склав 382,2 млн грн - на 3% більше, ніж за перше півріччя 2011 року.

Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, зокрема, в січні-червні 2012 року експлуатаційні витрати залізниці на один відправлений приміський поїзд склали 8,3 тис. грн, дохід за перевезення пасажирів на один приміський поїзд - 1,7 тис. грн.

Таким чином, залізниця відправляла кожен приміський поїзд зі збитками в середньому 6,58 тис. грн.

Всього за період 2009-2011 років Південно-Західна залізниця недоотримала компенсацію за перевезення пільгових категорій громадян на суму 183,7 млн грн.

Нагадаємо, у першому півріччі 2011 року Південно-Західна залізниця перевезла в приміському сполученні понад 10 мільйонів пасажирів пільгових категорій, отримавши від обласних державних адміністрацій лише 30% (12,98 млн. грн.) компенсацій від загальних витрат на перевезення пільговиків.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.