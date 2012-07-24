ПЗЗ отримала 36% компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполученні

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) в січні-червні 2012 року отримала з місцевих і обласних бюджетів за перевезення у приміському сполученні пільгових категорій населення 14,6 млн грн або 36% необхідної суми.

Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, збиток за перевезення пільговиків у приміському сполученні за січень-червень 2012 року склав 41,3 млн грн.

Всього за період 2009-2011 року Південно-Західна залізниця недоотримала компенсацію за перевезення пільгових категорій громадян на суму 183,7 млн грн.

Зокрема, у 2011 році Південно-Західна залізниця недоотримала компенсацію за перевезення пільговиків у приміському сполученні від адміністрації Києва - 68% (23,111 млн грн), Київської області 63% (13,711 млн грн), Вінницької - 62% (6,191 млн грн), Чернігівської - 60 % (4,28 млн грн), Житомирської - 49% (4,419 млн грн), Хмельницької - 45% (2,17 млн грн), Сумської області - 41% (1,31 млн грн).

За 6 місяці 2012 року недоотримано від адміністрацій міста Києва - 87% (12708,4 тис. грн), Київської області 61% (6266,6 тис. грн), Вінницької - 56% (2727,1 тис. грн), Чернігівської - 52% (1812,7 тис. грн), Житомирської - 47% (2027,3 тис. грн), Сумської - 41% (594,6 тис. грн), Хмельницької - 40% (792,0 тис. грн).

Нагадаємо, що збиток ПЗЗ за 6 місяців 2012 року від приміських перевезень, в тому числі - пасажирів пільгових категорій зріс на 3% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 рік - до 382,2 млн грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.