У кримському напрямку призначили додатковий поїзд Білгород-Євпаторія

Для перевезення пасажирів у кримському напрямку на період з 28 липня по 30 серпня за парними числами і 1 вересня призначається додатковий поїзд № 425/426 Білгород-Євпаторія (ВАТ «Російські залізниці»).

Про це повідомляє прес-центр Південної залізниці. За їхніми даними, продаж квитків на поїзд № 425/426 Білгород-Євпаторія відкрили сьогодні, 24 липня, у всіх квиткових касах «Укрзалізниці».

У потязі 12 вагонів (1 СВ і 11 купейних вагонів, всього пропонується до продажу 400 місць). При збільшенні пасажиропотоку схема поїзда може бути поповнена до 16 вагонів.

Відправлення поїзда з Харкова (за парними числами) о 12.42, прибуття до Євпаторії о 22.33.

Зворотно з Євпаторії відправлення о 03.10 (за непарними числами) і прибуття до Харкова о 14.14.