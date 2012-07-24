ЄС виділить понад 300 млн євро на реконструкцію залізниці від Варшави до Гданьська

Варшава. Європейський союз виділить на реконструкцію стокілометрової ділянки залізниці між столицею Польщі Варшавою і Гданськом, що знаходиться на узбережжі Балтійського моря, близько 330 млн євро з 520 млн євро, необхідних на реалізацію проекту.

Про це УНІАН повідомила польська державна компанія PKP PLK у вівторок, відзначивши, що відповідний контракт вже підписано.

За інформацією компанії, реконструкція 350-кілометрової ділянки між Варшавою і Гданьськом сьогодні є найбільшою залізничною інвестицією в Польщі.

"Роботи у рамках проекту передбачають заміну більш як 200 кілометрів залізничних колій, ремонт, реконструкцію, модернізацію понад 280 об'єктів інфраструктури (...) Залізнична колія також буде оснащена комп'ютерною системою управління залізничним рухом, що дозволить підвищити безпеку", - відзначили у прес-службі.

Польські ЗМІ, коментуючи повідомлення про підписання контракту, відзначають, що реалізація проекту дозволить потягам їздити зі швидкістю 160-200 кілометрів на годину, що скоротить час проїзду з Варшави до Гданьська до менш як 3 годин з нинішніх близько 7 годин.

Ремонт, який триває вже кілька років, планують завершити у 2014 році.

Довідка УНІАН. PKP PLK, яка входить до державного холдингу РКР, створено польським урядом у 2001 році у рамках реструктуризації залізничної галузі, спеціалізується на управлінні залізничною інфраструктурою в Польщі.

PKP входить до четвірки найбільших залізничних компаній Європи і є одним з найбільших в польській державі роботодавцем - на неї працюють понад 90 тис. осіб.