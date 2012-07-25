Сьогодні у Києві тимчасово зачинять станції метро "Олімпійська" і "Палац спорту"

Сьогодні з 16.00 до 19.00 та з 23.00 до 24.00 станції столичного метро "Олімпійська" і "Палац спорту" будуть зачинені для входу й виходу пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського метрополітену, у зазначений період через станцію "Олімпійська" потяги ходитимуть без зупинки, а станція "Палац спорту" працюватиме як пересадочна з лінії на лінію.

Таке рішення прийнято на підставі доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія Голубченка від 16 липня 2012 року та у зв’язку з проведенням сьогодні на НСК "Олімпійський" концерту американського рок-гурту Red Hot Chili Peppers.