ПЗЗ запустить додатковий поїзд Київ-Хмельницький

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) запустить за маршрутом Київ-Хмельницький додатковий регіональний потяг, який курсуватиме з 27 липня по 15 вересня 2012 року.

Як повідомляє ПЗЗ, потяг буде відправлятися з Києва щоп'ятниці та щосуботи, з Хмельницького – щосуботи та щонеділі.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.