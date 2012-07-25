ДЗ посилила контроль за станом колії через спеку

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з підвищенням температури в Україні посилила контроль за станом шляхового господарства для безпеки руху залізничного транспорту.

Як повідомляє залізниця, для контролю за фізичними процесами, що відбуваються у рейках під час їх нагрівання, на всіх ділянках діють пости безпеки, на яких фіксується температура рейок, а дані передаються колійним бригадам.

Під впливом аномально високих чи низьких температур змінюється стан верхньої будови шляху, зокрема рейок і стикових накладок. Підвищення температури може призвести до деформування колії.

У спекотні літні дні на деяких ділянках Донецької залізниці рейки залізничного полотна розігріваються більше 50 °С. Наприклад, 23 липня в районі станції Луганськ температура рейок досягла 56 °С. Рекордна температура +63 °С була зафіксована в 2011 році в Попаснянському районі.

Висока температура вимагає зміни умов експлуатації залізниці, аби забезпечити необхідний рівень безпеки. За правилами експлуатації залізниці швидкість руху поїздів обмежується, якщо температура рейок понад 50 °С.

В ДЗ відзначають, що швидкість руху залізницею визначається не можливостями локомотива, а саме станом колії.