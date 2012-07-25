Єврокомісія підозрює 13 компаній-постачальників дисководів у змові

Брюссель. Єврокомісія підозрює 13 компаній-постачальників дисководів для CD- і DVD-дисків у змові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Єврокомісія має підозри, що ці компанії координували свою поведінку під час проведення тендерів на постачання дисководів.

У зв’язку з цим Єврокомісія вирішила направити усім 13 компаніям заяву-заперечення.

У повідомленні також зазначається, що направлення заяви не передбачає фінального результату розслідування.

Направлення заяви-заперечення є формальним кроком у проведенні процедури про порушення законодавства Європейського Союзу.

Компанії мають право відповісти на таку заяву письмово, а також взяти участь в усному слуханні.

У випадку, якщо Єврокомісія вирішить, що є достатньо доказів існування картельної змови, вона може накласти штраф на компанії у розмірі до 10% від їхнього загального річного обороту.