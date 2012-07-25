Польща збудує базу для швидкісних поїздів Pendolino у Варшаві за 28,6 млн євро

Варшава. Належна польській державі компанія PKP Intercity збудує сервісну базу для швидкісних пасажирських поїздів Pendolino, які повинні почати курсувати в Польщі в 2014 році, в столиці країни, Варшаві, за 28,6 млн євро (1UER=4,2PLN).

Про це в середу, 25 липня, повідомляє польський портал Newseria.pl із посиланням на голову правління компанії Януша Маліновського.

PKP Intercity має намір у найближчі два місяці почати будівництво бази, яка займе територію 2,5 га і буде, зокрема, включати ремонтний цех і миття поїздів.

Об'єкт, спорудження якого буде співфінансувати Європейський союз у рамках програм допомоги Польщі, має бути готовий до експлуатації за 1,5 року.

Newseria.pl нагадує, що будівництво сервісної бази передбачено контрактом польської компанії на купівлю 20 поїздів Pendolino та їх сервісного обслуговування протягом 17 років вартістю 665 млн євро.

Довідка УНІАН. Найбільша в Польщі з пасажирських перевезень на довгі відстані компанія PKP Intercity підписала контракт із французькою Alstom на поставку Pendolino, здатних пересуватися зі швидкістю 250 кілометрів на годину, в травні минулого року. Ціна одного поїзда - 20 млн євро.

Куплені поїзди курсуватимуть між найбільшими містами в Польщі, й, за оцінками PKP Intercity, дозволять скоротити час проїзду на годину на більшості напрямків, а до Гданська на узбережжі Балтійського моря - більш, ніж удвічі.

Ряд експертів критикують купівлю цих поїздів, зазначаючи, що польська залізнична інфраструктура все одно не дозволить їздити цим поїздам більше 160 кілометрів на годину, а за кошти контракту, за деякими оцінками, можна було купити втричі більше звичайних поїздів, які курсували б із практично однаковою швидкістю, як і Pendolino.

PKP Intercity заявляє, що контракт вигідний компанії, оскільки дозволить заощадити значні кошти на експлуатації поїздів, порівняно зі звичайними.