У Польщі впровадили продаж залізничних квитків через мобільні телефони

Варшава. Одна з найбільших у Польщі пасажирських залізничних компаній PKP Intercity впровадила продаж квитків на свої потяги найвищого класу EuroIntercity (EIC) i Express (EX) через мобільний телефон без необхідності їх роздруку, повідомила УНІАН прес-служба компанії в середу, 25 липня.

Квиток можна купити через діючий в системах Android, Windows Phone 7 і IOS для iPhone і iPada безкоштовний додаток Bilkom.

"Досить мати телефон з доступом до інтернету будь-якого оператора... Квитки продаються за тими ж цінами, що і в касі", - зазначила прес-служба.

Користувачі через Bilkom зможуть також перевірити розклади потягів і знайти дорогу до будь-якого залізничного вокзалу в Польщі.

Квиток можна буде купити за 15 хвилин до відправлення потягу.

Кондуктор зможе перевірити наявність квитка на екрані телефону за кодом 2D або на сайті Bilkom у разі, якщо у телефону сіла батарея.

Як повідомляв УНІАН, у квітні PKP Intercity почала продаж квитків на свої найдорожчі потяги EIC i Express за схемою дешевих авіаліній, що дозволяє їх придбати навіть в 4 рази дешевше за базову ціну у разі завчасної купівлі. Компанія також продає квитки на потяги під брендом TLK (Twoje linie kolejowe), які їздять по тих же трасах, але зазвичай довше - зате і коштують у 2 рази дешевше.

Довідка УНІАН. PKP Intercity, яке належить польській державі, минулого року перевезла майже 37 млн пасажирів, що склало 14% усіх перевезених пасажирів на залізниці (населення в Польщі 38 млн осіб). Найбільшим пасажирським залізничним перевізником в країні є компанія Przewozy Regionalne, що спеціалізується на регіональних перевезеннях, яка минулого року перевезла майже 110 млн пасажирів.

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