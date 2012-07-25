ПЗ у першому півріччі скоротила чистий прибуток на 16,3%

Держпідприємство «Придніпровська залізниця» у першому півріччі 2012 року скоротило щодо відповідного періоду 2011 року чистий прибуток на 16,3% - до 31,435 млн грн. Про це йдеться у фінансовому звіті підприємства, розміщеному на Інтернет-сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

За інформацією підприємства, за січень-червень п.р. виручка від реалізації ПЖД збільшилася на 1,6% - до понад 5,121 млрд грн, чистий дохід - на 5,2% - до понад 4,413 млрд грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за підсумками 1 півріччя 2012 року зріс на 15,3% - до 334,559 млн грн.

За звітний період Придніпровська залізниця надала послуг із перевезення вантажів на 28,98 млрд т/км на загальну суму понад 3,165 млрд грн та послуг з перевезення пасажирів на 4,954 млрд пас/км на загальну суму 692,236 млн грн.