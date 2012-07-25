ОЗ за 6 місяців збільшила чистий прибуток на 36%
17:40, 25 липня 2012Транспорт/Звя'зок
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Держпідприємство "Одеська залізниця" (ОЗ) за 6 місяців 2012 року збільшило чистий прибуток на 36,43% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 106,159 млн грн. Про це повідомляють у звіті ОЗ.
Нагадаємо, ОЗ заявляла про намір випустити єврооблігації на 125 млн доларів.
Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької областей.
У 2011 році ОЗ збільшила навантаження на 11,7% порівняно з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.
За підсумками 2011 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 89% порівняно з 2010 роком - до 169,1 млн грн.
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