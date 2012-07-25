Залізниці недоотримали 73,8 млн грн компенсації за приміські перевезення пільговиків

Залізниці України за 6 місяців 2012 року недоотримали з місцевих і обласних бюджетів 73,8 млн грн компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Як повідомили УНІАН в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), всього за січень-червень 2012 року залізниці перевезли в приміському сполученні громадян пільгових категорій на суму майже 144,76 млн грн.

За інформацією "Укрзалізниці", зокрема, заборгованість адміністрації міста Києва за 6 місяців 2012 року склала 12,7 млн грн, Київської області - 6,2 млн грн, АР Крим - 5,8 млн грн, Дніпропетровської області - 3,8 млн грн, адміністрацій Харкова і Харківської області - 14,16 млн грн, Донецької області - 4,2 млн грн, Львівської області - 6,56 млн грн.

У той же час, облдержадміністрація Рівненської області компенсувала за приміські перевезення громадян пільгових категорій 144,2% коштів. Високий рівень розрахунків за перевезення пільговиків демонструють також Чернігівська і Полтавська області.

В "Укразалізниці" зазначають, що відшкодування суми заборгованості перед залізницями за останні 6 років дозволило б навіть за сьогоднішніми цінами придбати 13 електропоїздів змінного струму восьмивагонної комплектації.

Нагадаємо, у першому півріччі 2011 року "Укрзалізниці" за перевезення пільгових категорій громадян компенсовані лише 24,8% витрат, сума недоотриманих коштів склала 218,5 млн грн.

Довідка УНІАН. За даними "Укрзалізниці", на сьогодні парк електропоїздів залізниць України зношений на 80,3%, парк дизель-поїздів зношений на 93,1%.

Понад нормативний термін служби експлуатується 57,3% електропоїздів постійного і змінного струму, 88,7% дизель-поїздів.