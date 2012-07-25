Воєнізована охорона ПЗ за 6 місяців виявила 92 випадки розкрадання майна

Співробітники воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці у січні-червні 2012 року виявили 92 випадки розкрадання майна залізниці на суму понад 270 тис. грн.

Як повідомляє ПЗ, крім того, охоронці ПЗ запобігли 134 випадкам грабежу, затримали і передали грабіжників до правоохоронних органів.

Крім того, за порушення правил перебування на об'єктах залізничного транспорту на перехід залізничних колій у невстановленому місці, працівниками воєнізованої охорони затримали 662 особи. Сума штрафів склала майже 23 тисячі гривень.

Спільними зусиллями воєнізованої охорони та МВС проведено 2983 оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на запобігання несанкціонованому втручанню в роботу залізничного транспорту.