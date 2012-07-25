Експерти СНД у Мінську обговорюють співпрацю в боротьбі з кіберзлочинністю

Мінськ. Сьогодні у Виконкомі СНД почалося дводенне засідання експертів із узгодження проекту концепції співробітництва держав-учасниць Співдружності в боротьбі зі злочинами, що здійснюються з використанням інформаційних технологій.

Як повідомляє прес-служба Виконавчого комітету СНД, «в останнє десятиліття інформаційні технології активно проникають у всі сфери життєдіяльності суспільства, а злочини, що здійснюються за їх допомогою, набувають транснаціонального характеру й створюють загрозу національній безпеці країн Співдружності. Ефективна боротьба з кіберзлочинністю можлива лише на основі тісної взаємодії правоохоронних органів усіх держав-учасниць Співдружності між собою і з правоохоронними органами інших країн».

Як підкреслили в прес-службі, сприяти розширенню й зміцненню подібного співробітництва на теренах СНД і буде покликана концепція, що розробляється.

«У ній буде визначено принципи, завдання, основні напрямки, форми й система забезпечення взаємодії у сфері боротьби зі злочинами, що здійснюються з використанням інформаційних технологій. Документ буде направлено на розвиток правових і організаційних засад співробітництва й стане основою для розробки програм і планів спільних дій», - йдеться в повідомленні.

Згідно з проектом концепції, держави Співдружності обмінюватимуться оперативною, статистичною, науково-методичною інформацією, поповнюватимуть єдиний банк даних про транснаціональні злочинні групи й організації, що спеціалізуються на кіберзлочинах, проводитимуть узгоджені слідчі дії, створять спеціалізовані підрозділи з протидії кіберзлочинності. Планується також розробляти й упроваджувати спільні технології та рекомендації із запобігання подібним злочинам.