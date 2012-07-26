У горах Франції розбився вертоліт, загинули п'ятеро осіб

На південному сході Франції вчора розбився вертоліт, загинули п'ятеро осіб.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

Трагедія сталася о 13.40 за місцевим часом в ущелині Вердон (департамент Альпи Верхнього Провансу). За словами представника місцевої префектури, загинули п'ятеро осіб.

За даними рятувальників, вертоліт розбився на дуже крутому схилі, доступ до місця аварії вкрай ускладнений. На місце направлено команди альпіністів.