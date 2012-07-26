Судно з українсько-російським екіпажем сіло на мілину біля берегів Греції

Вантажне судно під прапором Мальти сіло на мілину біля острова Андрос в Егейському морі.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на грецьку берегову охорону, екіпаж судна, яке прямувало з грецького порту Халкіда до Румунії, складається з восьми громадян України і двох росіян. Ніхто з них не постраждав.

Судно дало течу, але її вдається контролювати, забруднення моря не відбулося.

На місці події знаходиться катер берегової охорони.

Власник судна узявся оцінити і усунути збиток.