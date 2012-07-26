Українські автоперевізники вичерпали майже 100% квот дозволів Румунії

Українські міжнародні автоперевізники, станом на 25 липня, вичерпали 99,9% квот універсальних і транзитних вантажних дозволів Румунії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Крім того, на 25 липня квота універсальних пасажирських дозволів Румунії на 2012 рік використана на 98%.

“Мінінфраструктури просить українських перевізників не планувати виконання перевезень на підставі вказаних дозволів», - йдеться в повідомленні відомства.

Наразі здійснення вантажних перевезень по території Румунії можливе лише на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту).