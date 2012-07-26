Українські автоперевізники вичерпали майже 100% квот дозволів Румунії
11:31, 26 липня 2012Транспорт/Звя'зок
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Українські міжнародні автоперевізники, станом на 25 липня, вичерпали 99,9% квот універсальних і транзитних вантажних дозволів Румунії.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.
Крім того, на 25 липня квота універсальних пасажирських дозволів Румунії на 2012 рік використана на 98%.
“Мінінфраструктури просить українських перевізників не планувати виконання перевезень на підставі вказаних дозволів», - йдеться в повідомленні відомства.
Наразі здійснення вантажних перевезень по території Румунії можливе лише на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту).
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