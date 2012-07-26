«Укрзалізниця» підключила єдину систему управління вантажними перевезеннями

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в липні 2012 року підключила в промислову експлуатацію на території всієї України єдину автоматизовану систему контролю вантажних перевезень (АСК ВП УЗ-Е).

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», система об'єднала в собі електронні бази даних по всіх шести залізницях України.

Єдина система забезпечує: моніторинг і контроль над перевезеннями для впровадження нових технологій роботи, прийняття оперативних управлінських рішень, середньострокове і довгострокове планування всіх ресурсів.

До єдиної системи підключені тисячі термінальних пристроїв, за допомогою яких працівники залізничного транспорту всіх базових рівнів мають можливість отримати інформацію свого рівня, яка дозволяє ефективно керувати вантажними перевезеннями.

Оновлення баз даних системи відбувається щомиті на території всієї країни.

«Нова система дозволяє бачити Україну як єдине ціле, дає можливість керувати усіма вантажними перевезеннями від їх зародження, як правило на сході країни, і закінчуючи їх потраплянням в прикордонні порти півдня або заходу України», - зазначив начальник ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Володимир Мурзін.

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-червні 2012 року перевезли 224,74 тонн вантажів - на 1% більше, ніж у січні-червні 2011 року.

Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. штук. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.

Залізниці України за 6 місяців 2012 року, через простій і затримки піввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств, не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали таким чином більше 96 млн грн.