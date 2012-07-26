«Укртелеком» завершив I півріччя із чистим прибутком за МСФЗ 124,5 млн грн

Найбільша телекомунікаційна компанія в Україні «Укртелеком» за підсумками січня-червня 2012 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 124,5 млн грн.

Про це йдеться в звіті компанії.

Чистий дохід «Укртелекому» за МСФЗ у січні-червні поточного року склав 3,3 млрд грн, валовий прибуток – 851,8 млн грн.

За українськими стандартами бухгалтерського обліку (УСБУ) I півріччя 2011 року «Укртелеком» завершив з чистим збитком 215,4 млн грн, чистим доходом - 3,33 млрд грн і валовим прибутком – 595,5 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,7 млн абонентів), компанія також надає послуги інтернет та мобільного зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%.

«Укртелеком» в 2011 році скоротив чистий збиток за УСБУ на 47,6% в порівнянні з 2010 роком - до 136,6 млн грн.