ДЗ скоротила пасажирські перевезення в дальньому сполученні на 4%

Донецька залізниця в січні-червні 2012 року перевезла в поїздах формування Донецької залізниці в дальньому сполученні 3,006 млн осіб - на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як йдеться в повідомленні Донецької залізниці, збитки залізниці від пасажирських перевезень у дальньому сполученні в січні-червні 2012 року склали 203 млн грн - на 5,73% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Крім того, ДЗ повідомляє, що за 6 місяці 2012 року Донецька залізниця перевезла в дальньому сполученні 485 тис. громадян пільгових категорій або 16,2% від загального числа пасажирів на суму 10,7 млн грн.

При цьому Донецька залізниця за січень-червень отримала компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій у дальньому сполученні в розмірі 2,6 млн грн або 24% від суми наданих послуг.

Зокрема, за перевезення студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів з початку 2012 року недоотримано 4,197 млн грн. Перевезення дітей залізниця здійснює за власні кошти, оскільки в державному бюджеті кошти на покриття зазначених витрат не передбачаються взагалі.

ДЗ зазначає, що «незважаючи на великий попит у дальньому сполученні, пасажирські перевезення як і раніше залишаються збитковими».

«З кожної вкладеної гривні повертається лише 52 копійки. Відсутність рентабельності зумовлена високою собівартістю перевезень за рахунок низьких соціально-орієнтованих тарифів, постійним зростанням цін на продукцію, що закуповується залізницею, а також недоотриманням компенсацій за перевезення пільгових категорій населення», - йдеться в повідомленні Донецької залізниці.

Нагадаємо, збиток ДЗ за I півріччя від перевезення пільговиків у приміському сполученні збільшився на 9% - до 266,3 млн грн.