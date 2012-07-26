Азаров хоче розвивати Дніпро як транспортну магістраль

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає за необхідне розвивати Дніпро як транспортну магістраль для експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив у четвер, 26 липня, на церемонії відкриття річкового перевантажувального зернового терміналу СП "Нібулон" у селі Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

"Відроджується наш Дніпро як транспортна артерія, і ми будемо дуже серйозно працювати з очищення русла, займатися розвитком транспортних перевезень", - сказав М.Азаров.

За його словами, це дозволить розвантажити залізницю і автомобільні дороги.

Прем'єр-міністр підкреслив, що в державному бюджеті на 2013 рік будуть закладені кошти на розчищення русла Дніпра.

"Наша мрія - відновити Дніпро як найпотужнішу транспортну магістраль. І не тільки Дніпро, але й Південний Буг, наприклад. Перевозити сипкі вантажі найдешевшим видом транспорту - річковим", - зазначив глава уряду.

М.Азаров підкреслив, що всі зацікавлені компанії могли б об'єднати свої сили з державою для розчищення фарватеру Дніпра і розвитку річки як транспортної магістралі.

"Ми зараз вкладаємо великі гроші в ремонт і будівництво доріг, уявіть собі, що 150 тисяч вантажівок пройде ними. Що від них залишиться?", - спитав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, СП «Нібулон», один із найбільших українських виробників і експортерів зернових і олійних культур, цього тижня завершив будівництво перевалочного терміналу філії «Переяславська» у Київській області. Інвестиції в проект оцінюються у понад 170 млн грн.

Площа терміналу – понад 5 га. Обсяг зберігання зерна становить 75,6 тис. тонн, потужність сушарок - 3 тис. тонн на добу. Потужність відвантаження на водний транспорт становить 10 тис. тонн на добу.

Довідка УНІАН. ТОВ СП «Нібулон» – спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство. Було створено в 1991 році. Центральний офіс ТОВ СП «Нібулон» знаходиться у м. Миколаїв.

ТОВ СП «Нібулон» є одним з найбільших вітчизняних виробників і експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, соняшник тощо).