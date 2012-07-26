АМКУ перевірить правильність розрахунків на послуги «Українського експресу»
15:23, 26 липня 2012Транспорт/Звя'зок
0
Антимонопольний комітет України (АМКУ) у зв'язку зі зверненнями громадян перевірить правильність розрахунків на послуги з перевезення пасажирів "Українським експресом" виробництва Hyundai Rotem (класу Intersity+).
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила заступник голови комітету Лариса Колісник.
"Ми звернулися, щоб нам надали документи для вивчення", - зазначила вона.
За її словами, тарифи у цій сфері є регульованими, і комітет має намір проводити дослідження, наскільки вони правильні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter