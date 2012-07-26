На ОЗ за 6 місяців сталося 44 випадки травматизму

На Одеській залізниці (ОЗ) у січні-червні 2012 року через грубе порушення правил безпеки сталися 44 випадки травматизму, з них смертельних - 32.

Як сказано у повідомленні ОЗ, 22 випадки травматизму сталися на станціях і 22 на перегонах.

За 6 місяців 2012 року були травмовані двоє дітей.

Залізничники нагадують, що наближаючись до залізничного переїзду, громадяни повинні стежити за світловою і звуковою сигналізацією.

Слід враховувати, що довжина гальмівного шляху потягу залежить від його ваги і швидкості і складає близько 1 км за середньої швидкості 70 км/год.

"Це означає, що машиніст не може вмить зупинити потяг", - йдеться у повідомленні ОЗ.