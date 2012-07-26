ОЗ за 6 місяців оздоровила майже 330 км колії

За 6 місяці 2012 року працівники Одеської залізниці оздоровили близько 330 км колії.

Як повідомляє ОЗ, у першому півріччі 2012 року, зокрема, було модернізовано 117,5 км колії, капітально відремонтовано 44 км колії, середнім ремонтом відремонтовано 78 км колії, виконано комплексно-оздоровчий ремонт на 90 км колії. Крім того, на нові було замінено 96 комплектів стрілочних переводів і відремонтовані середнім ремонтом 33 комплекти.

Масштабні роботи проходили на ділянці Помошна - Чорноліська.

У літній період основні ремонтні роботи проходять на ділянках П’ятихатки-Знам’янка і Одеса-Колосівка.

Усього ОЗ у 2012 році планує модернізувати 181 км колії - у 7 разів більше, ніж у 2011 році.

Нагадаємо, ОЗ заявляла про намір випустити єврооблігації на 125 млн доларів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької областей.

У 2011 році ОЗ збільшила вантаження на 11,7% порівняно з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.

За підсумками 2011 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 89% порівняно з 2010 роком - до 169,1 млн грн, за 6 місяців 2012 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 36,43% - до 106,159 млн грн.