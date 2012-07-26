ПЗ у I півріччі збільшила чистий прибуток на 35%
Держпідприємство "Південна залізниця" (ПЗ) за 6 місяців 2012 року збільшило чистий прибуток на 34,69% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 53,219 млн грн.
Про це повідомляють у звіті ПЗ.
Нагадаємо, ПЗ відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн доларів.
Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна із найстарших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших - нинішньої України.
Залізнична мережа розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.