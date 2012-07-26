«МТС Україна» з 1 серпня знижує ціни на послуги зв’язку до 20%

Оператор мобільного зв'язку "МТС Україна" оголошує про заплановане зниження цін на послуги зв'язку для своїх абонентів - рівень зниження у деяких тарифах складе 20% від первинної вартості.

Про це повідомили УНІАН в компанії.

З 1 серпня 2012 року компанія знизить ціни на свої послуги відразу з декількох напрямів - буде зменшена вартість дзвінків усередині мережі МТС після вичерпання пакетних хвилин, дзвінків на мережі інших операторів, включаючи фіксовані. Знизиться також вартість відправки MMS. За оцінками оператора, "зміни відчують не менше половини усіх абонентів" "МТС Україна".

Зокрема, будуть знижені на 20% (з 0,75 до 0,60 грн/мін) стандартні тарифи на внутрішньомережеві дзвінки після вичерпання пакету безкоштовних, і дзвінки на інші мобільні мережі (зниження на 8% з 1,2 до 1,1 грн/мін) в десяти тарифних планах Супер МТС.

Також буде знижений на 17% (з 1,2 до 1,1 грн/мін) стандартний тариф для дзвінків на міські номери (фіксовані мережі) в усіх тарифах для контрактних абонентів і для ряду тарифів МТС Передоплати (всього у двадцяти двох тарифних планах).

Стандартний тариф на відправку MMS буде знижений на 13% з 1,2 до 1,05 грн/шт. для усіх абонентів МТС за винятком користувачів декількох спеціальних і некомерційних тарифів.

Для ще більшого зниження тарифів абоненти можуть також скористатися пакетними послугами, наприклад, пакетами MMS (до 66% економії), SMS (до 83% економії) або послугами "Хвилини на замовлення", що дозволяють значно знизити вартість дзвінків на будь-які номери в Україні. Усі ціни вказані з урахуванням ПДВ і без урахування ПФ.

Як зазначив Олег Проживальский, директор з корпоративного управління і контролю "МТС Україна", це зниження цін компанія виконує "повністю відповідно до рекомендацій" Антимонопольного комітету України. За його словами, зниження цін відбувається з урахуванням індексації на рівень інфляції, а також враховуючи показник зростання індексу споживчих цін.

За даними О.Проживальского, це не перше зниження тарифів - раніше цього року компанія за власною ініціативою відмінила плату за з'єднання і обов'язкове поповнення за отримання безкоштовних хвилин усередині мережі, ввела послуги "Безлімітний день" і "Повний нуль", знизила ціни на дзвінки і SMS в Росію, Польщу, буквально днями, спеціально до Олімпіади, значно поліпшені умови для користування послугами в роумінгу у Великобританії.

Компанія оголошує про старт масштабної програми, покликаної розширити можливості обслуговування в магазинах МТС по усій Україні. У період до 1 вересня 2012 року кожен абонент може залишити свою думку про відвідування фірмового салону-магазину, оцінити обслуговування в магазині і розповісти про свої побажання. Кожну оцінку і відгук ретельно аналізуватимуть фахівці, і на основі побажань абонентів впроваджувати нові формати обслуговування. Таким чином, абоненти братимуть участь у формуванні принципів роботи фірмових магазинів МТС.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня АМКУ рекомендував "Київстару" і "МТС-УКРАЇНА" знизити тарифи на послуги мобільного зв'язку до економічно обгрунтованого рівня (про результати розгляду зобов'язань компанії повинні були повідомити в Комітет у 15-денний термін).

За даними АМКУ, рентабельність "Київстару" складає 98%, а МТС - 50%, у той час, як рентабельність операторів Європи і Росії не перевищує 30%.

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