ДЗ за 6 місяців збільшила чистий прибуток утричі — 45,6 млн грн

Держпідприємство "Донецька залізниця" (ДЗ) за 6 місяців 2012 року збільшило чистий прибуток у три рази порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 45,577 млн грн.

Нагадаємо, Донецька залізниця (ДЗ) відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-червні 2012 року скоротила перевезення вантажів на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 70,7 млн тонн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця". Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).