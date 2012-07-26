УЗ встановить на локомотивах близько 2 тис. трекерів систем супутникової навігації

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує встановити на локомотивах в цілому близько 2 тис. трекерів систем супутникової навігації.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного інформаційно-обчислювального центру (ГІОЦ) "Укрзалізниці" Володимир Мурзин.

Він зазначив, що нині вже встановлені більше 100 трекерів, що дозволяють відстежувати дислокацію рухомого складу на електронній схемі. Трекери передаватимуть інформацію систем супутникової навігації на телематичний сервер обробки інформації, який був встановлений в ГІОЦ "Укрзалізниці" в липні 2012 року.

В.Мурзин додав, що для введення нових навігаційних систем "Укрзалізниця" модернізує 21 локомотивне депо.

Крім того, він повідомив, що "Укрзалізниця" завершує роботу над створенням електронної карти залізниць України, яка дозволить отримувати в реальному часі інформацію про місцезнаходження будь-якого потяга, локомотива і вагона.

Дані про переміщення рухомого складу в режимі реального часу передаватимуться в автоматизовану систему управління вантажними перевезеннями (АСК ДП УЗ-Е).

Станом на 24 липня 2012 року в електронній карті були прописані 18075 з 21700 км української залізничної інфраструктури.