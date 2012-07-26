Укртрансінспекція пропонує підвищити вартість ліцензій на автоперевезення

Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) пропонує підвищити вартість ліцензій на здійснення автомобільних перевезень, а також ввести практику передліцензійної перевірки перевізника.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, пропозиції висловив голова Укртрансінспекції Євген Пронченко на нараді в Мінінфраструктури в четвер.

"Ми пропонуємо збільшити вартість ліцензії і ввести передліцензійну перевірку, щоб перевізник дорожив цим документом", - сказав він.

Крім того, Є. Пронченко повідомив, що Укртрансінспекція "з метою контролю за безпекою дорожнього руху прагне отримати право зупиняти і затримувати транспортний засіб, складати протоколи про адміністративні порушення, а також ввести систему стягування штрафних санкцій".

Також Укртрансінспекція планує підвищити рівень підготовки і перепідготовки водіїв, у тому числі ввести нову професію - водій комерційного транспорту і ввести свідоцтво професійної компетентності для цієї категорії.