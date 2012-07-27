Facebook, Google, Amazon та eBay створюють у США лобістську групу

Google, Facebook, Amazon та eBay об'єднали зусилля для створення в США потужного політичного лобі з питань інтернету, повідомляє ВВС Україна.

Нове об'єднання, яке називатиметься Інтернет-асоціація, почне діяти у вересні і базуватиметься у Вашингтоні. Асоціація займеться політичними та регуляторними питаннями.

Нині Google та Facebook витрачають на політичне лобіювання величезні суми.

Лобіювання дуже розвинуте в США. За підрахунками, минулого року на те, щоб повпливати на законодавців, було витрачено 3,3 млрд доларів.

Згідно з даними організації Center for Responsive Politics, від квітня до червня 2012 року Google потратив на лобіювання 3,9 млн доларів. Facebook за цей же час витратив 960 тис. доларів.

Як повідомив президент Інтернет-асоціації Майкл Бекерман, ця структура "роз'яснюватиме" законотворцям пов’язані з інтернетом питання.

Раніше пан Бекерман був радником голови комітету з питань енергетики і торгівлі в Палаті представників.

"Ми хочемо роз’яснювати [законотворцям], як інтернет впливає на події у їхніх виборчих округах", - сказав він.

За його словами, у вересні буде оголошено весь список компаній, які приєдналися до ініціативи, та напрямки, в яких працюватиме Асоціація.

Зазвичай інтернет-компанії лобіюють широке коло питань: від іміграційної реформи, щоб полегшити можливість найму іноземних інженерів, до податкової політики, кібер-безпеки і захисту особистих даних.

Такі законопроекти, як скандальний SOPA (про припинення мережевого піратства) та PIPA (про захист інтелектуальної власності) викликали сувору критику з боку інтернет-індустрії. Компанії, що працюють на цьому ринку, заявили, що такі урядові ініціативи загрожують свободі в інтернеті.

Пік онлайн-протестів припав на січень, коли Вікіпедія тимчасово закрила доступ до своїх сторінок.

Обидва законопроекти досі не ухвалені.