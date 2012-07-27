Авіакомпанія Air Arabia переводить київські рейси в термінал D «Борисполя»

Авіакомпанія Air Arabia має намір з 1 серпня 2012 року перевести свої київські рейси в термінал D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, в новий термінал перейдуть рейси Київ-Шарджа-Київ.

Регулярні рейси Київ-Шарджа-Київ авіакомпанія Air Arabia здійснює літаками Airbus A320.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Бориспіль» заявив, що з 1 серпня 2012 року переведе обслуговування VIP-пасажирів всіх авіакомпаній з терміналу C до VIP-залу терміналу D.

Новий термінал D аеропорту «Бориспіль» відкрився наприкінці травня 2012 року. Він може обслуговувати до 15 млн. пасажирів на рік. Площа термінального комплексу 107 тис. кв. метрів. Вартість проекту 4,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.