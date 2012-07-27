Facebook у II кварталі отримав 157 млн дол. збитку

Всесвітня соціальна мережа Facebook на тлі зростання витрат, пов'язаних із проведеним IPO і компенсаціями своїм співробітникам, у другому кварталі 2012 року отримала збитки у розмірі 157 млн дол. в порівнянні з чистим прибутком у розмірі 240 млн дол. за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті американської біржі NASDAQ.

Виручка компанії при цьому в другому кварталі зросла до 1,184 млрд дол. з 895 млн дол. за аналогічний період 2011 року. Операційний прибуток за цей період зріс до 515 млн дол. з 477 млн дол. роком раніше.

У загальному розмірі виручки надходження від реклами в квітні-червні склало 992 млн дол., що на 28% перевищило показник аналогічного періоду 2011 року.

Facebook повідомляє про зростання на 30 червня в річному обчисленні своїх активних користувачів на 29% до 955 млн осіб. Число користувачів, що заходять в мережу з мобільних пристроїв, зросло за останні 12 місяців на 67% до 543 млн осіб.

Не дуже оптимістичні квартальні результати Facebook розчарували інвесторів, які почали розпродавати акції компанії. В результаті, ціна однієї акції Facebook Inc. впала на біржі NASDAQ на 2,4 дол. до менше 24 доларів.

У травні поточного року Facebook Inc. залучила під час найбільшого в історії світового фондового ринку публічного розміщення акцій (IPO) 16 млрд дол при загальній капіталізації самої компанії на рівні 104,2 млрд дол.

Високий попит з боку інвесторів, які назвали це IPO «головною подією 2012 року» для фондового ринку планети, дозволив тоді Facebook Inc. провести розміщення своїх акцій за верхньою межею цінового коридору - на рівні 38 доларів США.

Однак, багато експертів вже тоді називали початкову ціну акцій соціальної мережі завищеною і попереджали про ефект «мильної бульбашки».

Довідка УНІАН. Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розташована в Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварда Марком Цукербергом. В даний час число її постійних користувачів перевищує 900 мільйонів осіб. У 2012 році інвестиційні аналітики очікують зростання виручки Facebook Inc. до 6,1 млрд доларів з 3,7 млрд доларів у 2011 році.