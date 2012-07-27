Брюссель. В Європі запрацювала нова послуга – надання GPS-даних через Інтернет. Послуга спрямована на поліпшення надійності систем супутникової навігації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Єврокомісії, віце-президент Комісії, відповідальний за питання промисловості Антоніо Тайані, взяв участь у запуску цієї комерційної послуги від Європейської системи геостаціонарної навігації.

Нова послуга дасть можливість більш чітко здійснювати управління флотом, обробляти рослини добривами, транспортувати небезпечні товари.

Доступ до даних GPS буде можливим за допомогою пристроїв, що вміщаються в одну руку і мають можливість користуватися бездротовим доступом до мережі Інтернет.

“Вже третя послуга Європейської системи геостаціонарної навігації ще раз доводить відданість Єврокомісії надавати кращі послуги бізнесу ЄС та громадянам”, - заявив з цього приводу А.Тайані.