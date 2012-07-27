НКРСІ схвалила проект правил доступу операторів та провайдерів до житлового фонду

На черговому засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ), схвалено проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій, в житловий фонд всіх форм власності для організації і проведення відповідних будівельних, монтажних робіт для забезпечення доступу споживачів до мережі Інтернет».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРСІ.

Документ було розроблено на виконання доручення Президента України від 21.03.2012 р. № 1-1/645 щодо визначення правил доступу операторів і провайдерів телекомунікацій до житлового фонду всіх форм власності для організації і проведення відповідних будівельних, монтажних робіт для забезпечення доступу споживачів до мережі Інтернет та одержання інших телекомунікаційних послуг.

Як зазначив голова НКРСІ Петро Яцук, впровадження правил регулює на законодавчому рівні відносини між суб'єктами ринку телекомунікацій, власниками майнових комплексів, місцевими органами самоврядування. На його думку, правила визначають єдині для всіх операторів і провайдерів телекомунікацій умови доступу до будинків і споруд для будівництва, реконструкції та експлуатації будинкових розподільчих мереж, яка «забезпечує розвиток конкурентного ринку послуг в інтересах, в першу чергу, споживачів».

Як відзначили в НКРСІ, проект правил було прийнято 24 травня ц.р., і він пройшов громадське обговорення. Всі зауваження та пропозиції було опрацьовано в НКРСІ, більшість пропозицій враховано. Зокрема, схвалений документ враховує численні звернення асоціацій операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів багатоканальних телемереж до власників будівель та органів місцевого самоврядування, включає пропозиції членів Робочої групи НКРСІ, створеної на виконання доручення Президента України, і пропозиції органів місцевого самоврядування ряду міст України - Києва, Одеси, Харкова, Сімферополя.

Проект постанови буде спрямований НКРСІ для узгодження до центральних органів виконавчої влади.