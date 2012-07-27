Інвестори мають намір вкласти у порт «Южний» до півмільярда доларів

Прийняття парламентом закону "Про морські порти України" розширило можливості порту "Южний" з розвитку перевалочних потужностей і створенню підприємств з переробки насіння, соняшникової олії та інших вантажів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав начальник держпідприємства "Морський торговий порт Южний" Олександр Лагоша.

Підводячи підсумки 34-річного розвитку порту, О.Лагоша, зокрема, зазначив, що "в минулому році докерам вдалося більш ніж на 4 млн тонн наростити вантажообіг в порівнянні з 2010 роком. Проте з урахуванням того, що за 6 місяців поточного року приріст завмер на нульовій позначці, керівництво порту означило спільно з приватними інвесторами розвиток потужностей, що дозволить продовжувати нарощувати об'єми переробки сипких, хімічних та інших вантажів".

Відповідаючи на питання УНІАН, які саме проекти означено до спільної реалізації, О.Лагоша уточнив, що "найвагоміший приватний інвестор - холдинг "Портінвест", що входить до групи СКМ, приступив до реалізації проекту з будівництва експортно-імпортного терміналу для перевалки коксівного і енергетичного вугілля, залізорудного концентрату і окатишів потужністю 18 млн тонн на рік. Інвестор готовий вкласти 250 млн дол. у цей проект, розрахований на експортні і транзитні вантажопотоки, переважно українських і російських компаній".

За словами начальника порту, "розвиток потужностей здійснюється спільними зусиллями з інвесторами, як того вимагає новий закон: порт займається днопоглибленням до 21 метра і будує причали, а приватні компанії розвивають перевалочні потужності і виробництва з переробки".

"Другий інвестор - компанія "Делта-Вілмар" - має намір вкласти близько 100 млн дол. у будівництво величезного комплексу з переробки насіння соняшника, - зазначив О.Лагоша. - Експортний потенціал об'єкту, що будується, - 500 тисяч тонн. У свою чергу, держава в особі порту, надалі Адміністрації морських портів України, побудує спеціалізований глибоководний причал. У результаті отримуємо до півмільйона тонн приросту вантажопереробки порту плюс портові збори і надходження від концесії".

Компанія " ТІС" готується істотно збільшити потужності зернового і контейнерного терміналів, сказав начальник порту. Також веде переговори з портом про будівництво потужностей з переробки насіння соняшнику ще одна компанія. Після реалізації проектів розраховуємо отримати додатковий прибуток: порт - за перевалку вантажів, інвестори - за переробку.

"Причому, всього в розвиток потужностей порту і підприємств переробки різними інвесторами планується вкласти до півмільярда доларів", - акцентував О.Лагоша, зазначивши, що "ці проекти включені в Програму перспективного розвитку підприємства з урахуванням державних інтересів, а також інтересів приватних інвесторів. І, що дуже важливо, це цілком узгоджується з вимогами нового закону "Про морські порти України, який наступного року набуде чинності".

О.Лагоша також сказав, що "ще один з великих інвесторів планує будівництво в порту терміналу для перевалки зрідженого газу, проте поки є тільки розроблене Техніко-економічне обгрунтування. Держава в особі порту готова узяти на себе будівництво причалу, але приватний інвестор повинен узяти на себе спорудження потужного терміналу. Поки важко передбачати, коли інвестор візьметься до виконання проекту і його реалізації".