Укрзалізниця у 2013 році завершить розробку «інтелектуального потяга»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в 2013 році завершити розробку та впровадження системи «інтелектуального» потяга, яка дозволить відстежувати місцезнаходження рухомих складів, а також отримувати й аналізувати інформацію про стан вантажу та рухомого складу.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління інформаційних технологій «Укрзалізниці» Віктор Мішечкін.

«Закінчення створення інтелектуального потяга - це завдання на 2013 рік. Зараз головне - це створити програмне забезпечення. Це буде «інтелектуальний потяг», наповнений обладнанням та системами, що дозволяють відслідковувати його місцезнаходження і стан», - сказав він.

За словами В.Мішечкіна, деякі елементи системи «інтелектуальний потяг» наразі використовуються в організації швидкісного пасажирського руху.

Разом з тим, впровадити систему «Укрзалізниця» планує, найперше, в адмініструванні вантажних залізничних перевезень.

Нагадаємо, в липні поточного року «Укрзалізниця» завершила технічну і програмну централізацію всіх баз даних систем обробки інформації та обчислень і запустила в експлуатацію єдину автоматизовану систему керування вантажними перевезеннями АСК ВП УЗ-Є.

У системі АСК ВП УЗ-Є щодоби обробляється понад 650 тис. запитів. Середній час обробки повідомлень - менше 0,8 секунди на кожному з майже 100 потоків обробки.

На сьогоднішній день система АСК ВП УЗ-Є обслуговує більше 25 тис. користувачів 12 господарств «Укрзалізниці».