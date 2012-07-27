УЗ оптимізує роботу завдяки єдиній системі контролю перевезень

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір, завдяки впровадженню єдиної автоматизованої системи контролю вантажних перевезень (АСК ВП УЗ-Є), оптимізувати технології роботи та управління виробничим процесом в абсолютно всіх господарствах залізниці.

Як повідомив УНІАН перший заступник начальника Головного управління інформаційних технологій «Укрзалізниці» Віктор Мішечкін, єдина інформаційна система АСК ВП УЗ-Є дозволяє, зокрема, підвищити достовірність інформації за рахунок скасування обміну даними між шістьма залізницями, підвищити достовірність і оперативність розрахунків і звітів, зменшити кількість різних довідок за рахунок концентрації інформації в єдиній інформаційній базі.

Крім того, завдяки АСК ВП УЗ-Є комерційні господарства «Укрзалізниці» зможуть здійснювати переадресування вантажів на шляху прямування, напрацьовувати інформацію для проведення маркетингових досліджень, здійснювати контроль за вантажними, зокрема, контрейлерними поїздами на всьому шляху прямування.

Крім того, у сфері транзитних перевезень станції входу і виходу, які зазвичай знаходяться на різних залізницях, користуючись загальною інформаційною базою, зможуть безпосередньо «бачити» роботу один одного в режимі реального часу.

Введення єдиної інформаційної системи буде також сприяти поліпшенню взаємодії «Укрзалізниці» з вантажовласниками і відправниками вантажу за рахунок спрощення роботи з електронними перевізними документами у внутрішньому і транзитному сполученні.

У локомотивному господарстві спрощується планування та обробка маршрутів машиністів, облік роботи локомотивів і локомотивних бригад між залізницями.

Управління вагонним господарством мають можливість безпосередньо бачити стан вагонного парку (без обміну інформацією між залізницями) при пересиланні несправних вагонів в ремонт і при обліку пробігів вагонів, унаслідок чого спрощується контроль над вагонним парком і поліпшується точність і оперативність інформації щодо термінів та якості ремонтних робіт.

«Сьогодні і керівництво в центрі, і залізничники на місцях освоюють можливості нової системи, зокрема, в сфері електронного документообігу, договірної роботи, взаємодії з клієнтами вантажовласниками», - підкреслив В.Мішечкін.

Нагадаємо, в липні поточного року «Укрзалізниця» завершила технічну і програмну централізацію всіх баз даних систем обробки інформації та обчислень і запустила в експлуатацію єдину автоматизовану систему керування вантажними перевезеннями АСК ВП УЗ-Є.

У системі АСК ВП УЗ-Є щодоби обробляється понад 650 тис. запитів. Середній час обробки повідомлень - менше 0,8 секунди на кожному з майже 100 потоків обробки.

На сьогоднішній день система АСК ВП УЗ-Є обслуговує більше 25 тис. користувачів 12 господарств «Укрзалізниці».