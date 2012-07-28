На станції “Київ-Пасажирський” відкриють пункт контролю через кордон
13:24, 28 липня 2012Транспорт/Звя'зок
1
Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №511 від 25 липня 2012 року постановив відкрити пункт контролю через державний кордон на залізничній станції “Київ-Пасажирський”.
Текст розпорядження розміщено на Урядовому порталі.
Згідно з документом, самостійний пункт контролю через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень постійного функціонування працюватиме в цілодобовому режимі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter