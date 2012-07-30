ПЗ вводить електропоїзд підвищеної комфортності Харків-Бєлгород

Приміська пасажирська компанія «Черноземье» (Росія) скасовує з 1 серпня приміські поїзди, які пов'язують Харківську і Бєлгородську області.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Південної залізниці.

У повідомленні наголошується, що залізничне приміське сполучення між Харківською і Бєлгородською областями здійснюють Державне підприємство «Південна залізниця» та Відкрите акціонерне товариство «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» (Російська Федерація) на підставі укладеного 30 грудня 2011 року договору. Однак останнім часом Південна залізниця отримала від «приміської пасажирської компанії «Черноземье» кілька повідомлень про намір розірвати чинні договірні відносини з 1 серпня 2012 року.

"Вчора отримано остаточне підтвердження про розрив договору від генерального директора ВАТ «ППК «Черноземье» Віктора Шубіна. Згідно з його листом, «Черноземье» відмовляється від співпраці «у зв'язку з недостатнім рівнем компенсацій випадаючих доходів від державного регулювання тарифів на приміські залізничні перевезення з боку Уряду Бєлгородської області», - сказано в повідомленні прес-центру.

Враховуючи, що до 1 серпня залишилося всього декілька днів, фахівці Південної залізниці поспіхом розглядають новий графік руху електропоїздів. Планується, що «бєлгородські» електрички будуть доїжджати лише до Козачої Лопані - і повертатися назад. Пасажири, які звикли їздити цими поїздами в населені пункти, розташовані до Козачої Лопані включно, ніяких змін не відчують на відміну від тих, хто добирався електричками до Бєлгорода або інших російських станцій цієї лінії. Разом з тим, Південна залізниця з 1 серпня планує призначити електропоїзд підвищеної комфортності № 816/815, який забезпечить безпересадкове сполучення між Харковом і Бєлгородом.