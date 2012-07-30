Придніпровська залізниця скасувала тендер на залучення кредиту у розмірі 400 млн. грн

Придніпровська залізниця (ПрЗ) скасувала тендер на залучення довгострокового кредиту строком на 3 роки на 400 млн. грн.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, на торги було подано менше двох конкурсних пропозицій.

Розкриття тендерних пропозицій відбулося 23 липня.

Нагадаємо, на початку 2012 року ПрЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш ніж 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПрЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн. тонн.