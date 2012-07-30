Українські страховики у січні-травні скоротили продаж полісів ОСАГО на 1,1%

12:54, 30 липня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Українські страхові компанії за підсумками січня-травня 2012 року продали 3 млн. 448,621 тис. полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО), що на 1,1% менше, ніж у січні-червні 2011 року (3 млн. 486,581 тис. полісів).

Про це сказано у повідомленні Моторного (Транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, сума одержаних страховиками страхових платежів від продажу полісів у січні-травні 2012 р. збільшилася на 8,8% у порівнянні з січнем-травнем 2011 року – з 929 млн. грн до 1,01 млрд грн. При цьому сума страхових виплат, проведених страховими компаніями – членами МТСБУ, збільшилася на 20% – з 353,9 млн. грн до 424,9 млн. грн. Загальна сума страхових виплат (з 2005 року по 31 травня 2012 року, виплати страхових компаній і фонду захисту постраждалих) становила 3,57 млрд грн.

За даними МТСБУ, до десятки компаній – лідерів за сумою виплачених страхових відшкодувань на кінець травня 2012 року ввійшли: НАСК «Оранта», СГ «ТАС», СК «Провідна», СК «АХА Страхування», УАСК «АСКА», УСК «Гарант Авто», СК «Уніка», УСК «Княжа», «УПСК», СК «Українська страхова група».

За кількістю проданих полісів ОСАГО лідирують: НАСК «Оранта», СК «Провідна», СГ «ТАС», «УПСК», СК «АХА Страхування», УСК «Княжа», УАСК «АСКА», СК «Дніпроінмед», СК «Лафорт», УСК «Гарант Авто».

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